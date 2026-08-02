Bareily News: डीएम ने सुनीं फरियादियों की शिकायतें, 11 का मौके पर हुआ निस्तारण का फीता काट कर किया उद्घाटन

Bareily News: नवाबगंज। तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। एक प्रापर्टी डीलर पर रुपए लेने के बाद भी जमीन न देने की शिकायत पर डीएम ने प्रापर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए। इस दौरान कुल 309 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को जांच के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया। सम्पूर्ण समाधान दिवस में कस्बे के मोहल्ला कुरैश नगर निवासी शफीक ने शिकायत दर्ज करायी। कि उन्होंने वर्ष 2009 में उन्होंने रिछोला किफायतुल्ला गांव के एक प्रापर्टी डीलर से 200 वर्ग गज जमीन तीन लाख रुपए में खरीदी थी। लेकिन उसने जमीन पर कब्जा नहीं दिया। बाद में उसने उन्हें जनपद पीलीभीत में 600 वर्ग गज भूमि का बैनाम कराने के बाद सात लाख रुपए और ले लिए। वहां जब वह भूमि पर कब्जा लेने गए तो वहां भी भूमि नहीं थी। जिसकी शिकायत उन्होंने डीएम से की। जिसे गम्भीरता से लेते हुए डीएम ने प्रापर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। बहोर नगला गांव के रामचंद्र ने शिकायत दर्ज करायी। कि गांव में स्थित ग्राम समाज की भूमि पर हल्का लेखपाल की मिलीभगत से अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कराया जा रहा है। । कस्बे की गुड्डी देवी ने अपनी पुत्रवधू पर घर में बाहरी लोगों को बुलाने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने शिकायत की। कस्बे के अकील अहमद ने हल्का लेखपाल पर खतौनी में अंश संशोधन के नाम पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया। परसरामपुर गांव के छेदालाल ने अपने परिवार के लोगों के नाम मतदाता सूची से नाम काट दिए जाने की शिकायत करते हुए नाम पुन: शामिल कराने की मांग की। खतौआ गांव की नीलम ने एक निजी अस्पताल के अल्ट्रासाउंड सेंटर के कर्मचारी पर अशोभनीय हरकने और मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कुल 309 शिकायतें दर्ज हुई। जिसमें से 11 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शेष सभी शिकायतों को निस्तारण के लिए सम्बंधित विभागों को भेज दिया गया। इसमें विधायक डा. एमपी आर्य, एसडीएम सचिन यादव, जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव, परियोजना निदेशक डीआरडीए चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, तहसीलदार अभिषेक तिवारी आदि लोग मौजूद थे。