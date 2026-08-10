Bareily News: कांवड़ियों की डीजे गाड़ी का टायर फटा, पलटी
Bareily News: पीलीभीत में कांवड़ियों का जत्था हाफिजगंज बाईपास पर एक डीजे गाड़ी के टायर फटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे गाड़ी पलट गई, लेकिन कांवड़ियों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। तुरंत बाद गाड़ी में आग लग गई, जिसे कांवड़ियों ने बुझा दिया। घटना के बाद पुलिस ने यातायात को सुचारू कर दिया।
Bareily News: हाफिजगंज। पीलीभीत से कछला स्थित गंगा घाट पर जल भरने के लिए रविवार को कांवड़िए जा रहे थे। उनके जत्थे के साथ चल रही डीजे गाड़ी का टायर हाफिजगंज बाईपास पर फट गया। इससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी सड़क पर पलट गई। हादसा होते ही गाड़ी में सवार कांवड़ियों में अफरातफरी मच गई। कांवड़ियों ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी के सड़क पर पलटने के कुछ देर बाद उसमें आग भी लग गई। हालांकि, कांवड़ियों ने उसे तुरंत बुझा दी। इसके चलते कुछ देर के लिए बाईपास पर आवागमन भी प्रभावित हुआ।
घटना की सूचना मिलते ही हाफिजगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कांवड़ियों से घटना की जानकारी लेने के बाद सड़क पर पलटी डीजे गाड़ी को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। गाड़ी में सवार सभी कांवड़ियों के सुरक्षित बचने पर सभी ने राहत की सांस ली।
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