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Bareily News: सड़कों पर दौड़ते अनफिट कराये जाएंगे बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अनफिट वाहनों को सीज करने, बसों की पार्किंग सुधारने तथा बिलवा में डिवाइडर की कमी से दुर्घटनाओं में वृद्धि पर चर्चा हुई। अधिकारियों को यातायात समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए।

Bareily News: सड़कों पर दौड़ते अनफिट कराये जाएंगे बंद

Bareily News: डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। डीएम ने कहा, जो भी अनफिट वाहन हैं उन्हें अभियान चलाकर सीज कराया जाए। बैठक में शिकायत मिली सैटलाइट बस स्टैंड पर ऐसे कई बस चालक हैं, जो अपनी बसों को बीच रोड पर खड़ा कर सवारी को उतारते हैं जिस कारण जाम की समस्या अक्सर हो जाती है। डीएम ने परिवहन निगम के आरएम को सेटेलाइट पर बसों की पार्किंग सुधार करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि बिलवा में कोई भी डिवाइडर ना होने के कारण अधिकतर हादसे होते हैं।

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जिस पर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को शीघ्र सुधार करने के निर्देश दिए जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। इस अवसर पर एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी, एडीएम एफआर संतोष कुमार, एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी भगत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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