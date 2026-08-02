Bareily News: पैथलाजी में लगी ब्लड जांच की आधुनिक मशीन
Bareily News: जिला अस्पताल की पैथलाजी में अब मरीजों की जांच तेजी से और बेहतर गुणवत्ता में होगी। एडीएसआईसी डॉ. आरसी दीक्षित ने ऑटोमेटिक 5-पार्ट सेल काउंटर एनालाइजर मशीन का उद्घाटन किया। यह मशीन रक्त संक्रमण की जांच में मदद करेगी और कम समय में अधिक सैंपल की जांच कर सकेगी।
Bareily News: जिला अस्पताल की पैथलाजी में मरीजों की जांच अब तेजी से होगी और जांच की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर होगी। अस्पताल में अब ऑटोमेटिक 5- पार्ट सेल काउंटर एनालाइजर मशीन लग गई है। यह मशीन अधिक एडवांस है और इसमें रक्त संक्रमण की जांच की गुणवत्ता पुरानी मशीन से बेहतर होगी। इसके साथ ही इस मशीन से कम समय में अधिक सैंपल की जांच की जा सकेगी। एडीएसआईसी डॉ. आरसी दीक्षित ने मशीन का उद्घाटन किया। सीनियर लैब टेक्निशियन रामनरेश ने बताया कि इस मशीन में कई तरह की जांच की रीडिंग अलग-अलग आएगी। इससे मरीज में संक्रमण की पहचान करना आसान होगा।
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