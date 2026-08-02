Bareily News: द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज बनी जिम्नास्टिक प्रतियोगिता की ओवरऑल चैंपियन
Bareily News: पुस्तकलय विज्ञान में '2026-27' जनपदीय विद्यालयीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज एवं श्री गुरु गोविंद सिंह इंटर कॉलेज ने किया। प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया और द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज ने बालिका वर्ग में ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल की। पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।
Bareily News: स्पोर्ट्स स्टेडियम में शनिवार को जनपदीय विद्यालयीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 2026-27 का आयोजन द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज एवं श्री गुरु गोविंद सिंह इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। प्रतियोगिता में 14 व 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी चंचल मिश्रा, जिला क्रीड़ा सचिव नईम अहमद, द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉ. रामश्री ने किया। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन बनी। इस दौरान मंडलीय जिम्नास्टिक टीम का भी चयन हुआ। विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।
समापन समारोह में प्रधानाचार्या डॉ. रामश्री ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मुख्य अतिथियों एवं निर्णायकों को तुलसी का पौधा भेंट किया। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग से द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज एवं गुरुनानक रिक्खी सिंह इंटर कॉलेज तथा बालक वर्ग से गुरु गोविंद सिंह इंटर कॉलेज, विष्णु इंटर कॉलेज एवं जयनारायण इंटर कॉलेज की टीमों ने प्रतिभाग किया।
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