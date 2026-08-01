Bareily News: स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग 9 अगस्त से
Bareily News: जिला फुटबॉल लीग 9 अगस्त से स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इच्छुक क्लबों को 2 अगस्त तक फिक्स्चर और आवश्यक दस्तावेज के साथ पहुँचना होगा। पिछले पांच वर्षों से भाग नहीं लेने वाले क्लबों को भी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। केवल बरेली के खिलाड़ी ही लीग में भाग लेंगे।
Bareily News: जिला फुटबॉल लीग का आयोजन 9 अगस्त से स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। प्रतियोगिता का फिक्सचर दो अगस्त को बनाया जाएगा। इच्छुक क्लब एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों को विभाग की लिखित अनुमति, वार्षिक शुल्क, खिलाड़ियों की फोटो सहित पात्रता संबंधी दस्तावेज लेकर पहुंचना होगा। पिछले पांच वर्षों से लीग में हिस्सा नहीं लेने वाले क्लबों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। लीग शुरू होने से पहले खिलाड़ी क्लब बदल सकेंगे, लेकिन प्रतियोगिता शुरू होने के बाद पूरे वर्ष क्लब परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। छात्रावास खिलाड़ियों को छोड़कर केवल बरेली के खिलाड़ी ही लीग में भाग ले सकेंगे।
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