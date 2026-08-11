Bareily News: महानगर एफसी ने स्टेडियम फुटबाल ट्रेनीज को हराया
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Bareily News: स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही जिला फुटबाल लीग में सोमवार को महानगर एफसी ने रोमांचक मुकाबले में स्टेडियम फुटबाल ट्रेनीज को 4-3 से हरा दिया। मैच के आठवें मिनट में महानगर के अनुभव ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। 19वें मिनट में स्टेडियम के आशू भारती ने गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद महानगर के अनुभव, सौरभ और वारिश ने गोल कर टीम को 4-1 की बढ़त दिलाई। 54वें मिनट में स्टेडियम को पेनाल्टी मिली, जिसे आशू भारती ने गोल में बदल दिया। अंतिम क्षणों में आशू ने एक और गोल कर अंतर 4-3 कर दिया। आशू भारती ने हैट्रिक पूरी की।
मंगलवार को महानगर एफसी और एमईएस एफसी के बीच शाम 4:30 बजे मुकाबला होगा।
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