Bareily News: मेडिको एफसी और अननोन एफसी का मुकाबला ड्रॉ
Bareily News: जिला फुटबाल लीग का उद्घाटन रविवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेडिको एफसी और अननोन एफसी के बीच हुआ। मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। मुख्य अतिथि अमित ग्रोवर्स ने मैच का शुभारंभ किया। पहले हाफ में मेडिको ने बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे हाफ में अननोन ने गोल किया। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले।
Bareily News: जिला फुटबाल लीग का उद्घाटन मुकाबला रविवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेडिको एफसी और अननोन एफसी के बीच खेला गया। मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। उद्घाटन मैच के मुख्य अतिथि रोटरी क्लब न्यू बरेली के अध्यक्ष अमित ग्रोवर्स ने गेंद को किक मारकर मैच का शुभारंभ किया। खेल के चौथे मिनट में आदित्य प्रताप और यश सिंह के शानदार तालमेल के बाद रवि ने सटीक शॉट लगाकर मेडिको को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में अननोन एफसी के अमन ने गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। इस दौरान अमरजीत सिंह बक्शी, राहुल दिलावर, नरिंदर, अरविंदर सिंह अहूजा समेत अन्य मौजूद रहे।
रेफरी आशू भारती रहे। सोमवार को स्टेडियम डेनिज और महानगर एफसी के बीच मुकाबला होगा।
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