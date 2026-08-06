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Bareily News: उचित दर की दुकान में धांधली का आरोप, महिलाओं ने डीएम से लगाई जांच की गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: रूपपुर में 4 अगस्त को हुए कोटा चयन पर उठे सवालउचित दर की दुकान में धांधली का आरोप, महिलाओं ने डीएम से लगाई जांच की गुहार

Bareily News: उचित दर की दुकान में धांधली का आरोप, महिलाओं ने डीएम से लगाई जांच की गुहार

Bareily News: जिले के दो गांवों में उचित दर की दुकान (कोटा) के चयन को लेकर विवाद हो गया। भोजीपुरा क्षेत्र के गांव रूपपुर और शीशगढ़ क्षेत्र के गांव लखा की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। महिलाओं ने डीएम से शिकायत कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव रूपपुर निवासी रिजवाना पत्नी इस्तदार हुसैन ने डीएम को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि 4 अगस्त को हुई कोटा चयन प्रक्रिया की जानकारी उन्हें समय से नहीं दी गई। उन्हें 2 अगस्त को इसकी जानकारी हुई जिसके बाद वह जरूरी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाने तहसील नवाबगंज पहुंचीं। आरोप है कि संबंधित लेखपाल के अवकाश पर होने और दूसरे लेखपाल से काम नहीं हो पाने के कारण उनका प्रमाणपत्र समय पर नहीं बन सका।

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घटना का विवरण

रिजवाना का आरोप है कि ग्राम पंचायत सचिवालय के बंद कमरे में ग्राम प्रधान और सचिव की मौजूदगी में बैठक कराई गई। इसमें केवल अपने पक्ष के लोगों को बुलाया गया जबकि उनके समर्थकों को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। दबाव बनाकर ग्राम प्रधान की भतीजी के नाम कोटे का प्रस्ताव पारित करा दिया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि चयन प्रक्रिया के दौरान कोई सक्षम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद नहीं था। गांव के करीब 70 लोग सचिवालय के बाहर ही खड़े रह गए। रिजवाना ने अधिकारी को बताया कि पूरी घटना का वीडियो उनके पास मौजूद है। उन्होंने डीएम से चयन प्रक्रिया की जांच कराकर नियमानुसार दोबारा कार्रवाई कराने की मांग की है।

आंदोलन करने वाली महिलाएं

इधर, शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव लखा की अंजली देवी भी बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचीं। महिलाओं ने डीएम कार्यालय में शिकायत देकर आरोप लगाया कि कोटा चयन के बाद दुकान किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी गई जबकि इसके लिए ग्रामीणों की सहमति नहीं ली गई। महिलाओं का आरोप है कि वर्तमान कोटेदार से जब इसका विरोध किया जाता है तो वह धमकी देता है और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। महिलाओं ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की।

डीएम की प्रतिक्रिया

दोनों गांवों से पहुंची महिलाओं ने डीएम से शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने और चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। डीएम अविनाश सिंह के मुताबिक शिकायतें प्राप्त हुई है। इनकी जांच कराने के साथ उचित कार्रवाई कराई जाएगी।

सामान्य प्रश्न

क्या महिलाओं ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया है?
हाँ, महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
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