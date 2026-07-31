Bareily News: दानपत्र के बाद अभिलेखों में नाम दर्ज कराने का आरोप, एसडीएम से शिकायत
Bareily News: शेरगढ़ के गांधीनगर वार्ड संख्या-2 में पैतृक मकान को लेकर विवाद गहरा गया है। आयुष अग्रवाल ने उपजिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि उनके पिता ने दानपत्र से मकान का नामांकन किया था, लेकिन भाइयों ने अन्य दस्तावेजों के जरिए नाम दर्ज कराया। मामले में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
Bareily News: शेरगढ़। गांधीनगर वार्ड संख्या-2 में पैतृक मकान को लेकर चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामले में आयुष अग्रवाल ने उपजिलाधिकारी बहेड़ी को प्रार्थना पत्र देकर प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र में कहाकि उनके पिता पंकज कुमार ने 4 अप्रैल को दानपत्र के माध्यम से मकान को अपने छोटे पुत्र आयुष अग्रवाल के नाम किया था। पंकज कुमार ने जून में नगर पंचायत में शपथ पत्र देकर अपने भाइयों विनोद कुमार और संजीव कुमार के नाम भी नगर पंचायत के अभिलेखों में दर्ज कराए। जबकि दानपत्र का कोई उल्लेख नहीं किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, नगर पंचायत अभिलेखों में तीनों भाइयों के नाम दर्ज होने के बाद 19 जुलाई 2026 को विनोद कुमार और संजीव कुमार मकान पर पहुंचे और वहां लगा ताला तोड़कर परिवार सहित रहने लगे।
दूसरी ओर आयुष अग्रवाल का कहना है कि दानपत्र के आधार पर वह मकान के स्वामी हैं। इसी बात से नाराज होकर विपक्षी पक्ष द्वारा बैनर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। मामले में नगर पंचायत शेरगढ़ ने 29 जुलाई को एक नोटिस जारी कर गृहस्वामी पंकज कुमार को तीन दिन में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में आरोप है कि भवन के दानपत्र की जानकारी शपथ पत्र में छिपाकर अभिलेख गृहकर रजिस्टर में नाम दर्ज कराने का प्रयास किया गया, जो नियमों के विरुद्ध है। जिस संबंध में तीन दिवस में ज़बाब मांगा है।
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