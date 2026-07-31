Bareily News: दानपत्र के बाद अभिलेखों में नाम दर्ज कराने का आरोप, एसडीएम से शिकायत

Bareily News: शेरगढ़। गांधीनगर वार्ड संख्या-2 में पैतृक मकान को लेकर चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामले में आयुष अग्रवाल ने उपजिलाधिकारी बहेड़ी को प्रार्थना पत्र देकर प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र में कहाकि उनके पिता पंकज कुमार ने 4 अप्रैल को दानपत्र के माध्यम से मकान को अपने छोटे पुत्र आयुष अग्रवाल के नाम किया था। पंकज कुमार ने जून में नगर पंचायत में शपथ पत्र देकर अपने भाइयों विनोद कुमार और संजीव कुमार के नाम भी नगर पंचायत के अभिलेखों में दर्ज कराए। जबकि दानपत्र का कोई उल्लेख नहीं किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, नगर पंचायत अभिलेखों में तीनों भाइयों के नाम दर्ज होने के बाद 19 जुलाई 2026 को विनोद कुमार और संजीव कुमार मकान पर पहुंचे और वहां लगा ताला तोड़कर परिवार सहित रहने लगे।