Bareily News: शिविर में 76 दिव्यांगों का हुआ पंजीकरण
Bareily News: सोमवार को सीएमओ कार्यालय में दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 76 दिव्यांगों का पंजीकरण हुआ। बारिश के बावजूद कई दिव्यांगों ने भाग लिया। शिविर में व्हील चेयर की व्यवस्था की गई और उनके आवेदन पत्रों की जांच के बाद चिकित्सकीय परीक्षण भी किया गया।
Bareily News: सीएमओ कार्यालय में सोमवार को दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया। सुबह हुई हल्की बारिश के बाद भी शिविर में दिव्यांगों की खासी भीड़ रही। इस बार व्यवस्था में सुधार दिखा। कई दिव्यांगों को शिविर तक आने के लिए व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई। शिविर में 76 दिव्यांगों का पंजीकरण हुआ और उनके आवेदन पत्रों की जांच की गई। इसके बाद उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। दिव्यांगों की सहूलियत के लिए सोमवार को जिला अस्पताल में नेत्ररोग ओपीडी का संचालन किया गया।
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