Bareily News: कांवड़ियों की सुरक्षा को कांवड यात्रा मार्ग से घाट तक रहेगी पुलिस की नजर
Bareily News: डीआईजी अजय साहनी ने श्रावण मास की कांवड़ यात्रा की व्यवस्था पर मीडिया को जानकारी दी। बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभाजन कर पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे कांवड़ यात्रा के मार्ग, घाटों और मंदिरों पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
Bareily News: डीआईजी अजय साहनी ने आगामी श्रावण मास-कावंड़ यात्रा को सकुशल संपन्न के दृष्टिगत की व्यवस्थाओं को लेकर मीडिया से ब्रीफिंग कर जानकारी दी। बरेली परिक्षेत्र के बरेली, बदायूं, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर जनपद को शांति एवं कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत निम्नांकित जोन, सेक्टरों में विभाजित कर निम्न संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। जिससे कांवड़ यात्रा मार्ग, घाटों और मंदिरों तक पुलिस की पैनी नजर रहेगी।
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