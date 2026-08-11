Bareily News: सहस्त्र लिंगेश्वर शिवलिंग शिवालय में गंगाजल से अभिषेक
Bareily News: बरेली में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को आनंद आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई। पंडित सचिन शर्मा द्वारा रुद्राभिषेक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। सुबह से लेकर रात तक भक्तों ने गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मीडिया प्रभारी अनुज अग्रवाल ने जलाभिषेक के लिए विशेष व्यवस्था की जानकारी दी।
Bareily News: बरेली। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को रामपुर बाग स्थित आनंद आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। परिसर स्थित सहस्त्र लिंगेश्वर शिवलिंग शिवालय में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडित सचिन शर्मा ने रुद्राभिषेक कराया। सुबह पांच बजे से शुरू हुआ श्रद्धालुओं का आगमन देर रात तक जारी रहा। भक्तों ने गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर बम-बम भोले के जयकारे लगाए। मीडिया प्रभारी अनुज अग्रवाल ने बताया कि जलाभिषेक के लिए गंगाजल की विशेष व्यवस्था की गई थी। इस दौरान प्रेम शंकर अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, दीपेश खंडेलवाल समेत अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
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