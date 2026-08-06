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Bareily News: हरहरमहादेव के जयघोष के साथ सेंथल कावड़ दल रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: हर हर महादेव के जयघोष के साथ सेंथल कावड़ दल रवाना हर हर महादेव के जयघोष के साथ सेंथल कावड़ दल रवाना हर हर महादेव के जयघोष के साथ सेंथल कावड़ दल रवाना

Bareily News: हरहरमहादेव के जयघोष के साथ सेंथल कावड़ दल रवाना

Bareily News: सेंथल। हर-हर महादेव के जयघोष के साथ सेंथल से कांवड़ दल बुधवार को सोलहवीं बार महंत उमाकांत जोशी व कपूरी महंत अनुभव शर्मा के नेतृत्व में साठ सदस्यीय भोले के भक्तों के साथ जल लेने कछला घाट रवाना हुए। कावड़ियों ने इससे पहले कस्बे के श्री राधाकृष्ण मन्दिर पूजा अर्चना की। पूर्व जिला पंचायत सदस्य लेखराज गंगवार, बबलू गंगवार,भाजपा नेता विशाल केसर सिंह गंगवार, देवेन्द्र गंगवार राजू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति अनुज गंगवार, शशि कपूर, देवेश देवल, जितिन गिरि गोस्वामी, नीतीश उपाध्याय आदि ने कांवड़ियों को माला पहनाकर उन्हें रवाना किया। वहीं चेयरमैन अध्यक्ष क़म्बर एजाज शानू, आमिर ज़ैदी, अली शहीर ज़ैदी मगन आदि ने सभी कावड़ियों को अंगवस्त्र भेंटकर उनका स्वागत किया।

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इसमें विहिप नगर अध्यक्ष सुबोध गुप्ता, राहुल गुप्ता,अविनाश मिश्रा,राकेश चन्द्र गुप्ता, मोनू गुप्ता, अंकित गुप्ता, घनश्याम दास, सुशील गुप्ता, छोटेलाल गुप्ता, डॉ.लेखराज मौर्य, हरिशंकर मौर्य आदि लोग मौजूद रहे।

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