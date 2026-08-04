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Bareily News: जलाभिषेक किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: शीशगढ़, श्रवण मास के प्रथम सोमवार को कस्बा व देहात क्षेत्र के शिव मंदिरों में श्रद्धांलुओं ने भक्ति भाव से शिव आराधना कर फल,फूल,बेलपत्ती शिवलिंग पर चढ़ा

Bareily News: जलाभिषेक किया

Bareily News: शीशगढ़। श्रवण मास के प्रथम सोमवार को कस्बा व देहात क्षेत्र के शिव मंदिरों में श्रद्धांलुओं ने भक्ति भाव से शिव आराधना कर फल-फूल, बेलपत्र आदि शिवलिंग पर चढ़ाकर गंगाजल से शिव का अभिषेक किया। बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों से शिवालय गुंजायमान रहे। इससे वातावरण भक्तिमय हो गया। शिवभक्तों ने कस्बे के मंदिरों एवं क्षेत्र के गांवों के शिवालयों में जलाभिषेक किया।

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