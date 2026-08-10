Bareily News: कछला रामगंगा से जल लेने रवाना हुआ कांवड़ियों का जत्था
Bareily News: फरीदपुर में शिव भक्तों ने रविवार को हर-हर महादेव के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। कांवड़ियों ने साईं बाबा मंदिर में पूजन कर गंगाजल लेने के लिए रवाना हुए। पुलिस की निगरानी में यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की व्यवस्था की गई।
Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से रविवार को फरीदपुर का माहौल शिवमय हो गया। मोहल्ला परा साईं बाबा मंदिर के पास से शिवभक्तों का कांवड़ जत्था गंगाजल लेने के लिए पवन गंगा कछला घाट के लिए रवाना हुआ। इससे पहले कांवड़ियों ने साईं बाबा मंदिर पर पूजा-अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने का संकल्प लिया। वहीं, सोमवार को कांवड़ियों का जत्था निर्धारित मार्ग से मोहल्ला मिर्धान होते हुए मोहल्ला परा के रास्ते पहलऊ पहुंचेगा। सोमवार को पहलऊ पटी गांव में पांच पांडवों की ओर से स्थापित प्राचीन शिव मंदिर में कांवड़िए गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर शिवभक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कांवड़ियों के रवाना होने के दौरान स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं। श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान अनुशासन और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की बात कही। प्रशासन की ओर से भी कांवड़ यात्रा को लेकर सतर्कता बरती गई。
पुलिस की निगरानी में निकला जत्था
पुलिस और तहसील प्रशासन के सहयोग से कांवड़ियों को निर्धारित मार्ग से रवाना कराया गया। सुरक्षा व्यवस्था में कोतवाली प्रभारी राधेश्याम, कस्बा इंचार्ज उपनिरीक्षक जसवीर सिंह सहित पुलिस बल मौजूद रहा। सोमवार को पहलऊ के प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक के साथ कांवड़ यात्रा संपन्न होगी। कांवड़ यात्रा में महंत राहुल पाठक, उपमहंत गौरव पांडेय, सुमित राठौर, हर्षित राठौर, अभिषेक राठौर, विकास राठौर, राज सैनी, आशुतोष पाण्डेय, अनुज कश्यप, श्रवण गुप्ता, भोले महंत सिपट्टर लाल, उपमहंत वीरेंद्र पाठक आदि मौजूद रहे।
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