Bareily News: सावन के दूसरे सोमवार को किया गया जलाभिषेक
Bareily News: बहेड़ी में सावन माह के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं में भारी उत्साह था। उन्होंने व्रत रखकर विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। तड़के से लेकर दोपहर तक भक्तों की भीड़ प्रमुख मंदिरों में देखी गई, जैसे गौंटिया सिंह, पंजाबी कॉलोनी, और मोहल्ला शेखूपुर सहित कई स्थानों पर।
Bareily News: बहेड़ी। सावन माह के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने व्रत रखकर शिव मंदिर ने जाकर जलाभिषेक किया। अपने आराध्य का पूजन अर्चन करने के लिए मंदिरों में जाने वाले शिवभक्तों का सिलसिला तड़के से शुरू होकर दोपहर तक जारी रहा। यहां गौंटिया सिंह शिव मंदिर, पंजाबी कॉलोनी शिव मंदिर, भोले बाबा की मढ़ी, चौरासी घंटा, रामलीला मैदान मंदिर, केसर मिल तुलसी मंदिर, तहसील परिसर शिव मंदिर तथा मोहल्ला शेखूपुर स्थित शिव मंदिर समेत नगर और गांवों के सभी प्रमुख मंदिरों में शिवभक्तों की भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरे दिन होती रही।
सावन के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक किया गया।
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