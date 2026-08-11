Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: सावन के दूसरे सोमवार को किया गया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: बहेड़ी में सावन माह के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं में भारी उत्साह था। उन्होंने व्रत रखकर विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। तड़के से लेकर दोपहर तक भक्तों की भीड़ प्रमुख मंदिरों में देखी गई, जैसे गौंटिया सिंह, पंजाबी कॉलोनी, और मोहल्ला शेखूपुर सहित कई स्थानों पर।

Bareily News: सावन के दूसरे सोमवार को किया गया जलाभिषेक

Bareily News: बहेड़ी। सावन माह के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला‌। उन्होंने व्रत रखकर शिव मंदिर ने जाकर जलाभिषेक किया। अपने आराध्य का पूजन अर्चन करने के लिए मंदिरों में जाने वाले शिवभक्तों का सिलसिला तड़के से शुरू होकर दोपहर तक जारी रहा। यहां गौंटिया सिंह शिव मंदिर, पंजाबी कॉलोनी शिव मंदिर, भोले बाबा की मढ़ी, चौरासी घंटा, रामलीला मैदान मंदिर, केसर मिल तुलसी मंदिर, तहसील परिसर शिव मंदिर तथा मोहल्ला शेखूपुर स्थित शिव मंदिर समेत नगर और गांवों के सभी प्रमुख मंदिरों में शिवभक्तों की भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरे दिन होती रही।

ये भी पढ़ें:Kishanganj News: सावन के दूसरी सोमवार को जलाभिषेक के लिए उमड़ी मंदिरों की भीड़

सावन के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक किया गया।

ये भी पढ़ें:Latehar News: दूसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
ये भी पढ़ें:Shamli News: सावन के दूसरे सोमवार शिवालयों में उमड़ी आस्था, जलाभिषेक को लगी भक्तों की कतारें
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।