Bareily News: सावन के पहले सोमवार पर बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा कस्बा
Bareily News: सावन के पहले सोमवार पर बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा कस्बा सावन के पहले सोमवार पर बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा कस्बा
Bareily News: नवाबगंज-क्योंलडिया। सावन के पहले सोमवार को कस्बा व आसपास का क्षेत्र पूरी तरह शिवमय नजर आया। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों के बीच हजारों शिवभक्तों ने विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। सुबह से ही कांवड़ियों के जत्थे कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने ईध जागीर गांव के प्राचीन शिव मंदिर, बिशनपुर, हरदुआ, बरौर, चमरौआ, सतुईया और पंडरा गांव के शिव मंदिर सहित कस्बे के अन्य शिवालयों में गंगाजल अर्पित कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमलता राठौर एवं उनके पति नरेंद्र सिंह राठौर ने कस्बे के भैरों मंदिर में जलाभिषेक किया।
कांवड़ियों की सेवा
वहीं, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉ. एके गंगवार और भाजपा की जिला मंत्री डॉ. मीनाक्षी गंगवार ने पंडरा गांव के नर्मदेश्वर शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया। कांवड़ियों की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से उप मंडी स्थल पर बनाए गए कांवड़ विलेज में एसडीएम सचिन यादव ने नगरपालिका कर्मचारियों के साथ कांवड़ियों को फल वितरित किए।
गंगाजल का वितरण
वहीं, क्योंलडिया क्षेत्र के कछला घाट से पवित्र गंगाजल लेकर आए कांवड़ियों ने शिवालयों में जलाभिषेक किया। महेशपुर, दलेलनगर, मौजम नगला, ठाकुरदास, सिठौरा, बाहर जागीर, पुरैनिया, नकटी, कोठा, मक्खन, बिहारीपुर, अब्दुल रहमान, बिजासन और वरसिया गांव के मंदिरों में जलाभिषेक किया गया। क्योंलडिया थाना परिसर के शिव मंदिर परिसर में थाना प्रभारी वेद सिंह व पुलिस स्टाफ ने हवन पूजन कर भंडारे का आयोजन किया।
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