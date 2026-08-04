Bareily News: श्रावण मास के पहले सोमवार को उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

Bareily News: सावन के पहले सोमवार पर फरीदपुर के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने गंगाजल, दूध और पूजा सामग्री लेकर भगवान शिव की पूजा की। श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि की कामना की। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक प्रबंध किए। पंचेश्वरनाथ मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार पर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के सुबह से ही शिवभक्त हाथों में गंगाजल, दूध और पूजन सामग्री लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। पूरे क्षेत्र में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों में ग्राम पचौमी स्थित पांच पांडवों की ओर से स्थापित प्राचीन पंचेश्वरनाथ मंदिर, ग्राम पलहऊ पट्टी का प्राचीन शिव मंदिर, बुखारा रोड पर सिमरा केसरपुर के समीप स्थित प्राचीन सिद्ध बाबा शिव मंदिर, मेन रोड पर स्थित आश्रम सत्संग भवन में शिव मंदिर, मोहल्ला परा महादेव मंदिर, मोनी महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प एवं फल अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की。

श्रद्धालुओं की पूजा-अर्चना श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, प्रदेश एवं देश की खुशहाली तथा विश्व कल्याण की कामना की। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और कांवड़ियों ने शांतिपूर्वक दर्शन-पूजन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। दिनभर शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन और पूजा-पाठ का क्रम चलता रहा तथा कांवड़ियों और शिवभक्तों का आवागमन बना रहा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। संवेदनशील मंदिरों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि तहसील प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न मंदिरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

सुरक्षा प्रबंध भीड़ नियंत्रण तथा किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। इस दौरान उप जिलाधिकारी विदुषी सिंह, तहसीलदार प्रशांत अवस्थी, नायब तहसीलदार अजय सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप सिंह, कोतवाली प्रभारी राधेश्याम पुलिस टीम के साथ शिव मंदिरों एवं कांवड़ रूटों का जायजा लेते रहे। सावन में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से शिव मंदिरों पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही।

पंचेश्वरनाथ मंदिर में हुआ भंडारा सावन के प्रथम सोमवार को ग्राम पचौमी स्थित प्राचीन पंचेश्वरनाथ शिव मंदिर पर दिवंगत विधायक प्रो. डॉ. श्याम बिहारी लाल के पुत्र ईशान ग्वाल के सौजन्य से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में क्षेत्र के हजारों शिवभक्तों एवं श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्तिमय वातावरण बना रहा। भंडारे के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, प्रसाद वितरण एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई थीं। आयोजन को सफल बनाने में स्थानीय ग्रामीणों, युवाओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया। मौके पर ईशान ग्वाल ने भगवान भोलेनाथ से क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की प्रार्थना करते हुए सभी श्रद्धालुओं को सावन के प्रथम सोमवार की शुभकामनाएं दीं।