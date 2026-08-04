Bareily News: पुलिस ने ऑटोलिफ्टर गिरोह दबोचा

Bareily News: - चोरी की 12 मोटरसाइकिलों के साथ 9 गिरफ्तार- पकड़े गए ऑटो लिफ्टर में चार उत्तराखंड, चार शीशगढ़ और एक बहेड़ी का। फोटोबहेड़ी। देवरनिया पुलिस ने एक दर्जन चोरी की बाइक सहित नौ लोगों का एक ऑटोलिफ्टर गिरोह...

Bareily News: फोटो

बहेड़ी। देवरनिया पुलिस ने एक दर्जन चोरी की बाइक सहित नौ लोगों का एक ऑटोलिफ्टर गिरोह दबोचा है। यह गांव काफी समय से बाइक चोरी करने का कार्य कर रहा था।

आरोपियों की पहचान सोमवार को पुलिस की टीम नैनीताल हाईवे पर चेकिंग कर रही थी तभी एक बिना नंबर प्लेट की बाइक को रोककर पूछताछ की तो पकड़े गए तीनों युवकों ने अपने रोहित पुत्र रामपाल निवासी भंगा फार्म थाना पुलभट्टा जिला उधमसिंह नगर दूसरे ने अपना नाम गोविंद पुत्र हरपाल निवासी पुरानी गल्ला मंडी थाना किच्छा जिला उधमसिंह नगर और तीसरे में अपना नाम अशोक पुत्र कांता प्रसाद निवासी ग्राम शहपुरा थाना शीशगढ़ बताया। जब पुलिस ने ई चालान ऐप पर बाइक का विवरण चेक किया तो पता चला कि बाइक का स्वामी सत्यवीर सिंह राना पुत्र करतार सिंह निवासी काशीपुर की निकली जिसकी चोरी की एफआईआर उत्तराखंड के थाना जसपुर जिला उधमसिंह नगर में दर्ज थी।

मौज मस्ती के लिए चुराते थे बाइक जब पुलिस ने तीनों ऑटोलिफ्टर से सख्ती से पूछताछ की तीनों ने पुलिस को बताया कि वह लोग मौज मस्ती के लिए बाइक चोरी करते है। उनका नौ लोगों का गिरोह है। सभी लोग मिलकर अलग अलग स्थानों से चोरी करते है। चोरी करने के लिए वह बिना नम्बरों की बाइकों का इस्तेमाल करते है।

खंडहर में बाइक छुपा कर रखते थे ऑटो लिफ्टर ने पुलिस को बताया कि वह बाइक चोरी करने के बाद एक खंडहर में छुपा कर रखते है। फिर उसका हुलिया और नम्बर प्लेट बदलकर फर्जी नंबर प्लेट लगाने के बाद उन्हें लोगों को बेच देते है। तलाशी में उनके पास से मास्टर चाबी सहित 12 चाबियों का एक गुच्छा बरामद किया। पुलिस ने जब उनसे सख्ती से पूछा तो उन्होंने बताया कि बसुपुरा के पास खंडहर में चोरी की बाइक छुपाकर रखी है। उनकी निशानदेही पर जब पुलिस ने खंडहर में छापा मारा वहां से चोरी की 11 बाइक और बरामद की है। तथा वहां से उनके गैंग के छह और सदस्य पकड़े है। पकड़े गए ऑटो लिफ्टर गैंग के अन्य सदस्यों ने अपने नाम रविन्द्र पुत्र राजपाल निवासी शहपुरा थाना शीशगढ़,रवि पुत्र कृष्ण पाल निवासी ग्राम शहपुरा थाना शीशगढ़,टीका राम पुत्र राजू निवासी शंकर फॉर्म नई बस्ती थाना पुल भट्ठा जिला उधमसिंह नगर उत्तराखंड,रोहित पुत्र कुंवर पाल निवासी खेड़ा सराय थाना शीशगढ़,रवि पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम भोजपुर थाना बहेड़ी,अरुण पुत्र गोपाल निवासी ग्राम भंगा शंकर फार्म थाना पुलभट्टा जिला उधमसिंह नगर उत्तराखंड बताए है। पुलिस ने इन सभी ऑटो लिफ्टर से 12 बाइक, मास्टर चाभी सहित 12 चाभियों का एक गुच्छा, 6000 रुपये और तीन मोबाइल फोन बरामद किए है। पकड़ी गई चोरी की बाइक्स में जिले के थाना शेरगढ़,बहेड़ी, रामपुर के कैमरी,उत्तराखंड के थाना जसपुर में मुकदमे दर्ज है। बाकी आठ बाइक्स कहां से चुराई गई है पुलिस इसकी

मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा पुलिस ने रोहित पुत्र रामपाल residente भंगा शंकर फार्म थाना पुलभट्टा जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड, गोविन्द पुत्र हरपाल निवासी मोहल्ला पुरानी गल्ला मंडी कस्बा व थाना किच्छा उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड, अशोक पुत्र कान्ताप्रसाद निवासी ग्राम शहपुरा थाना शीशगढ़ जिला बरेली, रविन्द्र पुत्र राजपाल निवासी ग्राम शहपुरा थाना शीशगढ़ जिला बरेली, रवि पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम शहपुरा थाना शीशगढ़ जिला बरेली, टीकाराम पुत्र राजू निवासी शंकर फार्म नई बस्ती थाना पुलभट्टा जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड, रोहित पुत्र कुंवरपाल निवासी खेड़ा सराय थाना शीशगढ़ जिला बरेली, रवि पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम भोजपुर थाना बहेड़ी जिला बरेली, अरुण पुत्र गोपाल निवासी भंगा शंकर फार्म थाना पुलभट्टा जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है।