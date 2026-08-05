Bareily News: पुलिस ने वाहन चोर के गिरोह को दबोचा, 12 मोटरसाइकिलों के साथ नौ गिरफ्तार

Bareily News: देवरनिया पुलिस ने चोरी की बाइक सहित नौ लोगों के गिरोह को पकड़ा है। आरोपियों ने मौज-मस्ती के लिए बाइक चोरी करने और छुपाने की बात कबूल की। पुलिस ने चोरी की 11 बाइकों के साथ साथ इनसे 6000 रुपये और तीन मोबाइल फोन बरामद किए। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

Bareily News: बहेड़ी, संवाददाता। देवरनिया पुलिस ने चोरी की बाइक सहित नौ लोगों के गिरोह को दबोचा है। सभी पर लंबे समय से बाइक चोरी करने का आरोप है। सोमवार को पुलिस की टीम नैनीताल हाईवे पर जांच कर रही थी। तभी बिना नंबर प्लेट की बाइक को रोककर पूछताछ की गई। पकड़े गए तीनों युवकों में पहले ने रोहित पुत्र रामपाल निवासी भंगा फार्म थाना पुलभट्टा जिला उधमसिंह नगर, दूसरे ने गोविंद पुत्र हरपाल निवासी पुरानी गल्ला मंडी थाना किच्छा जिला उधमसिंह नगर और तीसरे में अशोक पुत्र कांता प्रसाद निवासी ग्राम शहपुरा थाना शीशगढ़ के रूप मे अपना परिचय बताया। जब पुलिस ने ई चालान ऐप पर बाइक का विवरण चेक किया तो पता चला कि बाइक का स्वामी सत्यवीर सिंह राना पुत्र करतार सिंह निवासी काशीपुर का निकला। उसकी बाइक चोरी की एफआईआर उत्तराखंड के थाना जसपुर जिला उधमसिंह नगर में दर्ज थी。

चोरी के पीछे का कारण मौज मस्ती के लिए चुराते थे बाइक : जब पुलिस ने तीनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो तीनों ने पुलिस को बताया कि वह मौज-मस्ती के लिए बाइक चोरी करते हैं। उनका नौ लोगों का गिरोह है। सभी लोग मिलकर अलग-अलग स्थानों से चोरी करते हैं। चोरी करने के लिए वह बिना नंबर की बाइकों का इस्तेमाल करते हैं।

बाइक छुपाने की जगह खंडहर में बाइक छुपाकर रखते थे : पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह बाइक चोरी करने के बाद एक खंडहर में छुपाकर रखते हैं। फिर उसका हुलिया और नंबर प्लेट बदलकर फर्जी नंबर प्लेट लगाने के बाद बेच देते थे। तलाशी में पुलिस ने उनके पास से मास्टर चाबी सहित 12 चाबियों का एक गुच्छा बरामद किया। बताया कि बसुपुरा के पास खंडहर में चोरी की बाइक छुपाकर रखी गई है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने मौके से चोरी की 11 बाइक और बरामद की है। वहां से उनके गैंग के छह और सदस्य पकड़े गए।

इनमें रविन्द्र पुत्र राजपाल निवासी शहपुरा थाना शीशगढ़, रवि पुत्र कृष्ण पाल निवासी ग्राम शहपुरा थाना शीशगढ़, टीकाराम पुत्र राजू निवासी शंकर फॉर्म नई बस्ती थाना पुल भट्ठा जिला उधमसिंह नगर उत्तराखंड, रोहित पुत्र कुंवर पाल निवासी खेड़ा सराय थाना शीशगढ़, रवि पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम भोजपुर थाना बहेड़ी, अरुण पुत्र गोपाल निवासी ग्राम भंगा शंकर फार्म थाना पुलभट्टा जिला उधमसिंह नगर उत्तराखंड बताए गए हैं। पुलिस ने इनके पास 6000 रुपये और तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पकड़ी गई चोरी की बाइक में जिले के थाना शेरगढ़, बहेड़ी, रामपुर के कैमरी,उत्तराखंड के थाना जसपुर में मुकदमे दर्ज है। बाकी आठ बाइक कहां से चुराई गई है, पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। सभी को जेल भेज दिया गया है。