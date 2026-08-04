Bareily News: मुजफ्फरनगर के एडीएम प्रशासन बने देश दीपक सिंह
Bareily News: एडीएम न्यायिक दीपक सिंह को मुजफ्फरनगर का एडीएम प्रशासन नियुक्त किया गया है। यह पद लंबे समय से खाली था। एडीएम पूर्णिमा सिंह और एडीएम संतोष कुमार सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।
Bareily News: एडीएम न्यायिक देश दीपक सिंह को मुजफ्फरनगर का एडीएम प्रशासन बनाया गया है। मुजफ्फरनगर में एडीएम प्रशासन का पद लंबे समय से खाली चल रहा था। एडीएम ई पूर्णिमा सिंह और एडीएम एफआर संतोष कुमार सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।
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