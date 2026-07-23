Bareily News: लेन देन को लेकर दो लोगों में मारपीट
Bareily News: भमोरा। रूपयों के लेनदेन को लेकर दो लोगों के बीच मारपीट हुई, मामले की तहरीर पुलिस को दी गई है।
Bareily News: भमोरा। गांव नगला के रघुराज ने बताया कि उसने चार वर्ष पहले सांकरपुर के एक व्यक्ति से 40 हजार रुपये उधार लिये थे। आरोप है कि उसने ब्याज सहित 80 हजार रुपये उस व्यक्ति के खाते में लौटा दिए। इसके बाद भी वह व्यक्ति उससे और रुपये मांगने लगा। उसने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और डेढ़ लाख रुपए की मांग की। उप निरीक्षक गंगा सिंह ने बताया कि उधारी मांगने पर कहासुनी हो गई थी। दोनों ओर से तहरीर दी गई है मामले की जांच की जा रही है।
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