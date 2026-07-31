Bareily News: सूचना लीक, टीम पहुंचने से पहले ही झोलाछाप फरार
Bareily News: भमोरा। गर्भपात के दौरान महिला की मौत के मामले में की गई शिकायत की जांच करने पहुंची टीम की सूचना लीक हो गई। टीम के पहुंचने से पहले ही झोलाछाप अस्पताल ब
Bareily News: भमोरा।गर्भपात के दौरान महिला की मौत के मामले में की गई शिकायत की जांच करने पहुंची टीम की सूचना लीक हो गई। टीम के पहुंचने से पहले ही झोलाछाप अस्पताल बंदकर फरार हो गए।17 जुलाई को मुझियाना के दीनदयाल शर्मा की छोटी बेटी गुड़िया हाल के नोएडा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई शिकायत में बताया कि उसकी बड़ी बहन पूनम निवासी व्योर थाना बिनावर तीन बच्चों की मां थी, उसे दो माह का अनचाहा गर्भ ठहर गया था, जिसे लेकर वह परेशान थी। एक झोलाछाप से गर्भपात कराया जिससे महिला की हालत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो गुड़िया ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें सीएचसी भमोरा के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विवेक कुमार को जांच सौंपी गई, मृतका के पिता और भाई के बयान दर्ज किए। गुरुवार को जांच टीम गहर्रा स्थिति झोलाछाप महिला के अस्पताल पहुंची। जांच टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी झोलाछाप महिला अस्पताल में ताला लगाकर फरार हो गई थी, टीम बैरंग लौट आई ।
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