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Bareily News: वाहन की टक्कर मारकर क्रासिंग बूम तोड़ने वाला गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली में महेशपुरा रेलवे फाटक पर एक तेज रफ्तार डीसीएम चालक ने बंद फाटक को तोड़कर टक्कर मार दी। गेटमैन ने चालक को पकड़कर आरपीएफ के हवाले कर दिया। आरोपी चालक आसिफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, और पिकअप को सीज कर दिया गया। रेल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Bareily News: वाहन की टक्कर मारकर क्रासिंग बूम तोड़ने वाला गिरफ्तार

Bareily News: बरेली, वरिष्ठ संवाददातामहेशपुरा रेलवे फाटक पर गुरुवार दोपहर बंद फाटक के बावजूद तेज रफ्तार डीसीएम (पिकअप) चालक ने टक्कर कर बूम को तोड़ दिया। चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन गेटमैन ने उसे पकड़कर आरपीएफ के हवाले कर दिया। पिकअप को सीज कर दिया गया। आरपीएफ ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।आरपीएफ इंस्पेक्टर मयंक चौधरी ने बताया, शीशगढ़ निवासी पिकअप चालक आसिफ ने महेशपुरा बंद रेलवे फाटक से निकलने का प्रयास किया। जिससे पिकअप की बूम में टक्कर लगी। बूम टूटने से फाटक में तकनीकी खराबी आ गई। आरिफ पिकअप लेकर भागता, उसे गेटमैन ने पकड़कर आरपीएफ के हवाले कर दिया।

आरपीएफ ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पिकअप को सीज कर दिया। सीसीटीवी कैमरा भी चेक कराया गया। जिसमें पिकअप की बूम में टक्कर लगते दिख रहा है। रेल एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।

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