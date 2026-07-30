Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: पंचायत सहायक पर जाति सूचक गाली देने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: दुनका, हल्दी कला के ग्रामीण ने पद की हनक दिखाते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गलियां दीं । ग्रामीण ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है।

Bareily News: पंचायत सहायक पर जाति सूचक गाली देने का आरोप

Bareily News: दुनका। हल्दी कला के ग्रामीण ने हनक दिखाते हुए जाति सूचक गलियां दीं। ग्रामीण ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। गांव हल्दी कला निवासी दलित रघुपत पुत्र नन्नूकी ने पोर्टल पर की शिकायत में कहा है कि उन्होंने पंचायत सहायक से परिवार रजिस्टर की नकल मांगी। उसने उन्हें आठ दिन तक टरका दिया। गुरुवार को आधार लेकर घर पहुंचे तो वह बौखला गया। उसने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गलियां दीं। ग्रामीण ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Complaint Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।