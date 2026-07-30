Bareily News: पंचायत सहायक पर जाति सूचक गाली देने का आरोप
Bareily News: दुनका, हल्दी कला के ग्रामीण ने पद की हनक दिखाते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गलियां दीं । ग्रामीण ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है।
Bareily News: दुनका। हल्दी कला के ग्रामीण ने हनक दिखाते हुए जाति सूचक गलियां दीं। ग्रामीण ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। गांव हल्दी कला निवासी दलित रघुपत पुत्र नन्नूकी ने पोर्टल पर की शिकायत में कहा है कि उन्होंने पंचायत सहायक से परिवार रजिस्टर की नकल मांगी। उसने उन्हें आठ दिन तक टरका दिया। गुरुवार को आधार लेकर घर पहुंचे तो वह बौखला गया। उसने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गलियां दीं। ग्रामीण ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
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