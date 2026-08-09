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Bareily News: दूध बांटकर लौट रहे दूधिए पर किया धारदार हथियार से हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: घरों में दूध बांटकर लौट रहे दूधिया और उसके साथी पर श्रास्ते में घेर कर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। जिससे दूधिया और उसका साथी गंभीर र

Bareily News: दूध बांटकर लौट रहे दूधिए पर किया धारदार हथियार से हमला

Bareily News: मीरगंज। घरों में दूध बांटकर लौट रहे दूधिए और उसके साथी को बदमाशों ने रास्तों में घेर लिया। कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इससे दूधिया और उसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेज दिया। क्षेत्र के गांव जाम निवासी तिलक सिंह पुत्र शिव सिंह और उमेश पुत्र गजेंद्र सिंह शनिवार की दोपहर दो बजे गांव चुरई दलपतपुर के ग्रामीणों के घरों में दूध बांटकर घर लौट रहे थे। आरोप है कि धर्म कांटा के सामने गांव के कुछ लोग घात लगाकर बैठे थे।

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आरोपियों ने तिलक सिंह व उमेश को घेरकर धारदार हथियारों व लाठियों से हमला कर दिया। हमले में तिलक सिंह व उमेश गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीर के मौके पर पहुंचने पर आरोपी धमकी देकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेज दिया। घायल तिलक सिंह के भाई ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है।

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