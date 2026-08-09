Bareily News: दूध बांटकर लौट रहे दूधिए पर किया धारदार हथियार से हमला
Bareily News: घरों में दूध बांटकर लौट रहे दूधिया और उसके साथी पर श्रास्ते में घेर कर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। जिससे दूधिया और उसका साथी गंभीर र
Bareily News: मीरगंज। घरों में दूध बांटकर लौट रहे दूधिए और उसके साथी को बदमाशों ने रास्तों में घेर लिया। कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इससे दूधिया और उसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेज दिया। क्षेत्र के गांव जाम निवासी तिलक सिंह पुत्र शिव सिंह और उमेश पुत्र गजेंद्र सिंह शनिवार की दोपहर दो बजे गांव चुरई दलपतपुर के ग्रामीणों के घरों में दूध बांटकर घर लौट रहे थे। आरोप है कि धर्म कांटा के सामने गांव के कुछ लोग घात लगाकर बैठे थे।
आरोपियों ने तिलक सिंह व उमेश को घेरकर धारदार हथियारों व लाठियों से हमला कर दिया। हमले में तिलक सिंह व उमेश गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीर के मौके पर पहुंचने पर आरोपी धमकी देकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेज दिया। घायल तिलक सिंह के भाई ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।