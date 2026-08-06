Bareily News: डेयरी कॉन्क्लेव में ई लॉटरी से चुने 28 पशुपालकों को मिले चयन पत्र

Bareily News: दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें पशुपालकों और डेयरी कारोबार से जुड़े लोगों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तरीके से पशुपालन करने और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत ई-लॉटरी से चुने गए 28 लाभार्थियों को चयन पत्र भी दिए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ सीडीओ ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। कॉन्क्लेव में नन्द बाबा दुग्ध मिशन के तहत संचालित नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी दी गई.