Bareily News: डेयरी कॉन्क्लेव में ई लॉटरी से चुने 28 पशुपालकों को मिले चयन पत्र
Bareily News: दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर जिला स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसमें पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत 28 लाभार्थियों को चयन पत्र दिए गए।
Bareily News: दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें पशुपालकों और डेयरी कारोबार से जुड़े लोगों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तरीके से पशुपालन करने और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत ई-लॉटरी से चुने गए 28 लाभार्थियों को चयन पत्र भी दिए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ सीडीओ ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। कॉन्क्लेव में नन्द बाबा दुग्ध मिशन के तहत संचालित नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी दी गई.
14 महिलाओं समेत 28 लाभार्थियों को चयन पत्र
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत 28 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इनमें 14 महिलाएं और 14 पुरुष शामिल हैं। सीडीओ ने सभी चयनित लाभार्थियों को चयन पत्र दिए और योजना का लाभ उठाकर पशुपालन व दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया.
पशुओं के स्वास्थ्य से लेकर बैंक ऋण तक की जानकारी
कार्यकम में विशेषज्ञों ने पशुपालकों को वैज्ञानिक पशुपालन, आधुनिक डेयरी प्रबंधन, हरा चारा उत्पादन, पशुओं के स्वास्थ्य और दूध की गुणवत्ता बढ़ाने के तरीके बताए। पशुपालकों और डेयरी उद्यमियों ने विशेषज्ञों से अपनी समस्याओं और योजनाओं से जुड़े सवाल भी पूछे, जिनका मौके पर जवाब दिया गया। कॉन्क्लेव में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी एवं जिला समन्वयक नन्द बाबा दुग्ध मिशन, डीडीएम नाबार्ड, कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ आदि मौजूद रहे.
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