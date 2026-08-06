Bareily News: बैंक खाते से साइबर ठगों ने 99 हजार उड़ाए

Bareily News: बैंक खाते से साइबर ठगों ने 99 हजार उड़ाए
Bareily News: बैंक खाते से साइबर ठगों ने 99 हजार उड़ाए बैंक खाते से साइबर ठगों ने 99 हजार उड़ाए बैंक खाते से साइबर ठगों ने 99 हजार उड़ाए
Bareily News: नवाबगंज।साइबर ठगों ने एक ग्रामीण के मोबाइल को हैंककर उसके फोनपे से 99 हजार रुपए उड़ा दिए। घटना की रिपोर्ट ग्रामीण की ओर से थाना नवाबगंज में दर्ज करायी गई है।ईध जागीर गांव के रणवीर सिंह का कस्बे के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खाता है। आरोप है कि दो अगस्त को साइबर ठगों ने उनका मोबाइल फोन हैंककर उनके फोनपे से 99 हजार रुपए उड़ा दिए। इन रुपयों को प्रकाश नामक व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। रुपए ट्रांसफर होने के बाद उन्हें इसकी जानकारी हुई। साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद नवाबगंज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की।
मामले में बुधवार को रणवीर सिंह की ओर से आनंद प्रकाश के खिलाफ थाना नवाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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