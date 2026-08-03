Bareily News: पुलिस ने धंतिया के साइवर ठगों के साथी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। पुलिस ने सूचना मिलने पर छापा मार कर साइकबर ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धंतिया के ठगों के साथ मिलकर फर्जी
Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। पुलिस ने छापा मारकर साइबर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धंतिया के ठगों के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड से एकाउंट खुलवाकर उसमें ठगी का पैसे मांगता था। पुलिस ने पूछताछ कर आरोपी को जेल भेज दिया। एसओ प्रवीन कुमार एवं उपनिरीक्षक पंकज कुमार ने पुलिस टीम के साथ हाईवे के शंखापुल से धंतिया गांव जाने वाले रास्ते पर बुधवार को छापा मारकर साइबर ठगी के आरोपी मो. जफर पुत्र मो. अहमद निवासी शेरनगर बहेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल, दो बैंक पासबुक, तीन आधार कार्ड एवं नौ एटीएम बरामद किए।एसओ
ने बताया कि मो. जफर फर्जी आधार कार्डों से बैंकों में खाते खुलवाकर उन खातों में साइबर ठगी का पैसा मंगाता था। जफर धंतिया गांव के ताहिर एवं रफीक की मदद से फर्जी आधार कार्ड बनाकर पहले बैंक में एकाउंट खुलवाता था। बाद में तीनों मिलकर उन एकाउंट में साइबर ठगी की पैसा मंगाकर आपस में बांट लेते थे। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ रामपुर के कैमरी, बरेली के बहेड़ी एवं फतेहगंज पश्चिमी थानों में चार मुकदमे दर्ज हैं।
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