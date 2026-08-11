Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: स्वतंत्रता दिवस पर क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: बरेली में स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को पुरुष एवं महिला वर्ग की क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन होगा। पुरुषों के लिए रेस 5 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 3 किलोमीटर होगी। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलेंगे। प्रतिभागी रेस शुरू होने से आधा घंटा पहले पंजीकरण कर सकते हैं।

Bareily News: स्वतंत्रता दिवस पर क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन

Bareily News: बरेली। स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को पुरुष एवं महिला वर्ग क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया जाएगा। रेस दो वर्गों में आयोजित होगी। पुरुष वर्ग में पांच किलोमीटर एवं महिला वर्ग में तीन किलोमीटर, जिसमें प्रथम छह विजेता खिलाड़ियों को विभाग की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी चंचल मिश्रा ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी रेस शुरू होने से आधा घंटा पहले पंजीकरण कराकर प्रतिभाग कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: स्वतंत्रता दिवस पर होगी क्रॉस कंट्री रेस
ये भी पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होगी पांच किमी की क्रास कंट्री दौड़
ये भी पढ़ें:Maharajganj News: स्वतंत्रता दिवस पर क्रॉस कंट्री रेस में दौड़ेंगे खिलाड़ी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareilly Bareily News Bareily Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।