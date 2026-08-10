Bareily News: कुल्ली नदी किनारे सड़क पर दिखा मगरमच्छ

Bareily News: शीशगढ़। थाना क्षेत्र की ढकिया डाम चौकी के पास कुल्ली नदी किनारे सड़क पर मगरमच्छ दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, शनिवार रात करीब सात बजे कुछ लोग ढकिया डाम स्थित कुल्ली नदी किनारे सड़क से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर मगरमच्छ पर पड़ी। उसे देखकर सभी दहशत में आ गए। इस दौरान सड़क पर कुछ देर के लिए आवागमन भी बाधित रहा। राहगीरों ने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। मगरमच्छ दिखने की खबर से आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि, पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही मगरमच्छ नदी की ओर जंगल में चला गया था।