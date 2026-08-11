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Bareily News: पाइपलाइन की मरम्मत के 15 दिन बाद भी नहीं भरा गड्ढा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली में पानी की टंकी के पास पाइपलाइन में लीकेज के बाद सड़क मरम्मत का कार्य धीमी गति से चल रहा है। मरम्मत न होने से गहरा गड्ढा बन गया है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से स्थायी मरम्मत की मांग की है।

Bareily News: पाइपलाइन की मरम्मत के 15 दिन बाद भी नहीं भरा गड्ढा

Bareily News: बरेली। पानी की टंकी के पास करीब 15 दिन पहले पाइपलाइन में लीकेज होने के बाद सड़क की खुदाई कर मरम्मत का कार्य धीमी गति से चल रहा है। कई दिनों तक दिन रात काम करने के बाद पानी की सप्लाई तो सुचारू कर दी गई, लेकिन अब मरम्मत वाले स्थान पर को ठीक नहीं कराया गया। रास्ते पर गहरा गड्ढा बन गया है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। उपसभापति पूनम राठौर के पति चंद्रपाल राठौर ने बताया कि यह गड्ढा बीसलपुर चौराहे से जगतपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर पुलिस चौकी से पहले है। गड्ढा काफी गहरा है और रात के समय दूर से दिखाई नहीं देगा, कांवड़ यात्रा भी चल रही है। ऐसे में तेज रफ्तार वाहन चालक और दोपहिया वाहन सवार इसकी चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन की मरम्मत के बाद सड़क के नीचे डाली गई मिट्टी और अन्य सामग्री को ठीक तरीके से नहीं बैठाया गया। जिससे परेशानी हो रही है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कहा है कि पाइप लाइन को ठीक करा दिया गया है। जो लीकेज की समस्या था उसको ठीक कर भराव कराया रहा है。

स्थायी मरम्मत की मांग

लोगों ने स्थायी मरम्मत की मांग की

स्थानीय निवासियों की चिंताएँ

स्थानीय लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि गड्ढे को तत्काल भरवाकर सड़क की स्थायी रूप से मरम्मत कराई जाए। साथ ही, जब तक मरम्मत पूरी नहीं होती, तब तक मौके पर बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत या अन्य सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। लोगों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह गड्ढा किसी बड़ी अनहोनी का कारण बन सकता है।

प्रश्न-उत्तर

बरेली में पानी की टंकी के पास पाइपलाइन में लीकेज कब हुआ?
पानी की टंकी के पास करीब 15 दिन पहले पाइपलाइन में लीकेज हुआ।
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