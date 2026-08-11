Bareily News: पाइपलाइन की मरम्मत के 15 दिन बाद भी नहीं भरा गड्ढा

Bareily News: बरेली। पानी की टंकी के पास करीब 15 दिन पहले पाइपलाइन में लीकेज होने के बाद सड़क की खुदाई कर मरम्मत का कार्य धीमी गति से चल रहा है। कई दिनों तक दिन रात काम करने के बाद पानी की सप्लाई तो सुचारू कर दी गई, लेकिन अब मरम्मत वाले स्थान पर को ठीक नहीं कराया गया। रास्ते पर गहरा गड्ढा बन गया है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। उपसभापति पूनम राठौर के पति चंद्रपाल राठौर ने बताया कि यह गड्ढा बीसलपुर चौराहे से जगतपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर पुलिस चौकी से पहले है। गड्ढा काफी गहरा है और रात के समय दूर से दिखाई नहीं देगा, कांवड़ यात्रा भी चल रही है। ऐसे में तेज रफ्तार वाहन चालक और दोपहिया वाहन सवार इसकी चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन की मरम्मत के बाद सड़क के नीचे डाली गई मिट्टी और अन्य सामग्री को ठीक तरीके से नहीं बैठाया गया। जिससे परेशानी हो रही है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कहा है कि पाइप लाइन को ठीक करा दिया गया है। जो लीकेज की समस्या था उसको ठीक कर भराव कराया रहा है。