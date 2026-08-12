Bareily News: मैथोडिस्ट चर्च प्रॉपर्टी के चेयरमैन की जमानत अर्जी खारिज
Bareily News: बरेली में विशप इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल जगमोहन सिंह की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। उन पर 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता डार्विन ए डेविड ने आरोप लगाया कि जगमोहन और अन्य ने उसके मित्र का धर्मपरिवर्तन कराने का दबाव बनाया। जगमोहन सिंह 20 जुलाई 2026 को गिरफ्तार हुए थे।
Bareily News: बरेली। दस लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में जेल गये विशप इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल एवं नार्थ इण्डिया रीजनल कांफ्रेंस मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया प्रापर्टी कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। शीशमहल मिशन कम्पाउंड निवासी डार्विन ए डेविड ने कोतवाली बरेली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उन्होंने अपने मित्र अवनीश पांडेय को मिशन कम्पाउंड में एक मकान बिक्री कराया था। मकान की रकम विक्रेता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिखापढ़त की गयी थी। इसके बाद जगमोहन सिंह, संजीव कुमार, राजीव मैसी आदि मेरे मित्र का धर्मपरिवर्तन कराने का दबाब बनाने लगे।
कोतवाली पुलिस ने जगमोहन को बीती 20 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।