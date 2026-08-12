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Bareily News: मैथोडिस्ट चर्च प्रॉपर्टी के चेयरमैन की जमानत अर्जी खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली में विशप इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल जगमोहन सिंह की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। उन पर 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता डार्विन ए डेविड ने आरोप लगाया कि जगमोहन और अन्य ने उसके मित्र का धर्मपरिवर्तन कराने का दबाव बनाया। जगमोहन सिंह 20 जुलाई 2026 को गिरफ्तार हुए थे।

Bareily News: मैथोडिस्ट चर्च प्रॉपर्टी के चेयरमैन की जमानत अर्जी खारिज

Bareily News: बरेली। दस लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में जेल गये विशप इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल एवं नार्थ इण्डिया रीजनल कांफ्रेंस मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया प्रापर्टी कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। शीशमहल मिशन कम्पाउंड निवासी डार्विन ए डेविड ने कोतवाली बरेली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उन्होंने अपने मित्र अवनीश पांडेय को मिशन कम्पाउंड में एक मकान बिक्री कराया था। मकान की रकम विक्रेता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिखापढ़त की गयी थी। इसके बाद जगमोहन सिंह, संजीव कुमार, राजीव मैसी आदि मेरे मित्र का धर्मपरिवर्तन कराने का दबाब बनाने लगे।

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कोतवाली पुलिस ने जगमोहन को बीती 20 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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