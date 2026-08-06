Bareily News: दरोगा पर रिश्वत लेने का आरोप, दहेज एक्ट में नाम निकालने के बहाने लिये रुपये
Bareily News: सुभाषनगर के महंत केके शंखधार ने एक दरोगा पर दहेज उत्पीड़न मामले में 20,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि नाम निकालने के लिए दरोगा ने 50,000 रुपये की मांग की थी। शंखधार ने रिकार्डिंग भी साझा की है जिसमें दरोगा ने उनकी पहचान से अनजान होने की बात कही।
Bareily News: सुभाषनगर क्षेत्र के मणिनाथ निवासी महंत केके शंखधार ने एक दरोगा पर दहेज उत्पीड़न के मुकदमे की विवेचना के दौरान रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। दरोगा को 20 हजार रुपये दिये, इसके बावजूद भी उनका नाम नहीं निकालने का आरोप है। महंत केके शंखधार ने बताया, उनके बेटे के ससुराल पक्ष ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप है, इस मामले की विवेचक एक दरोगा कर रहे थे। दरोगा उनके पास आये कहा, मामला बड़ा है। इसे निपटा लो। 50 हजार रुपये दो नाम निकाल दें। आरोप है,उन्होंने गहने गिरवी रखकर पैसों की व्यवस्था की। 20 हजार रुपये विवेचक दरोगा को अपने सुरक्षा गार्ड के सामने दिये।
इसके बावजूद दरोगा ने अंतिम रिपोर्ट (एफआर) लगाने के बजाय प्रकरण में चार्जशीट दाखिल कर दी। शंखधार का कहना है, उनके पास दरोगा के कुछ फोटो भी हैं और वह पूरे प्रकरण की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने अपने हाथों से दरोगा को पैसे दिये। दरोगा और शंखधार की बातचीत का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें दरोगा केके शंखधार को न पहचानने की बात कह रहा है।
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