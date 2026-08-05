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Bareily News: साहब एडीएम सिटी कोर्ट का पेशकार कर रहा भ्रष्टाचार, डीएम बोले जांच कराऊंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली की एडीएम सिटी अदालत में एक वकील ने पेशकार पर गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वकील का कहना है कि पेशकार कोर्ट में वसूली करता है और विरोध करने पर धमकी देता है। उन्होंने डीएम के पास शिकायत दर्ज की है। डीएम ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

Bareily News: साहब एडीएम सिटी कोर्ट का पेशकार कर रहा भ्रष्टाचार, डीएम बोले जांच कराऊंगा

Bareily News: एडीएम सिटी की कोर्ट में पेशकार पर एक वकील ने गम्भीर आरोप लगाए। वकील का कहना था कि पेशकार ने कोर्ट में भ्रष्टाचार फैला रखा है। विरोध करने पर धमकी देने के साथ ही अभद्रता भी करता है। मंगलवार को वकील अपने अन्य साथी वकीलों के साथ डीएम के यहां पहुंचे और पेशकार के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। डीएम ने मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बरेली कचहरी में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट जनाब आलम ने बताया कि एडीएम सिटी कोर्ट में मौजूद पेशकार पक्षकारों से सीधे सम्पर्क में आता है और उन्हें मुकदमा खत्म कराने का लालच देकर उनसे वसूली कर लेता है। एडवोकेट का आरोप है कि उनके पक्षकारों से पेशकार ने मुकदमा खत्म कराने के नाम पर 50 हजार से लेकर 15 हजार तक की वसूली की है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पेशकार ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया。

फेंक दिया वकालतनामा

एडवोकेट के मुताबिक बीती 27 जुलाई 2026 को वो एडीएम कोर्ट में किराएदारी के एक मामले में एक पक्ष की तरफ से वकालतनामा दाखिल करने गए थे। पेशकार उनसे खुन्नस मानने लगा तो उसने पहले आधे घंटे यह कहकर इंतजार कराया कि कोई फाइल कोर्ट में है ही नहीं। जब एडवोकेट ने दबाव बनाया तो पेशकार ने उनका वकालतनामा उठाकर फेंक दिया।

मैं सभी अधिकारियों को मैनेज करता हूं

एडवोकेट के मुताबिक घटना के बाद उन्होंने शिकायत करने की बात कही तो पेशकार ने कहा कि जिससे मन आए शिकायत कर आओ। तुम मुझे नहीं जानते। मैं सभी अधिकारियों को मैनेज करता हूं। एडवोकेट के मुताबिक उन्होंने मामले में डीएम से शिकायत दर्ज कराई है।

डीएम अविनाश सिंह के मुताबिक मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराने पर तथ्य सही पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वकील ने पेशकार पर क्या आरोप लगाए?
वकील ने आरोप लगाया कि पेशकार कोर्ट में भ्रष्टाचार फैला रखा है और मुकदमे खत्म कराने के नाम पर पक्षकारों से वसूली करता है।
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