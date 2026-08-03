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Bareily News: वक्फ संपत्ति पर कब्जे का मामला गर्माया, जांच के आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: प्रेमनगर के ब्राह्मपुरा इलाके में वक्फ संपत्ति के कब्जे के आरोप की जांच के लिए एडीएम ने आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि उनका परिवार पिछले 50 वर्षों से संपत्ति का संरक्षण कर रहा है। आरोप है कि कुछ लोगों ने दीवार तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया। मामले की जांच चल रही है।

Bareily News: वक्फ संपत्ति पर कब्जे का मामला गर्माया, जांच के आदेश

Bareily News: प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ब्राह्मपुरा इलाके में स्थित वक्फ संपत्ति पर कब्जे के आरोप की एडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। संबंधित लेखपाल को मौके पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्रह्मपुरा स्थित चमेली वाली बगिया के पास प्लॉट संख्या-39 वक्फ संपत्ति है। शिकायतकर्ता के अनुसार उनका परिवार करीब 50 वर्षों से इस संपत्ति की देखरेख और संरक्षण करता आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से उसका गेट और दीवार तोड़ दी। शिकायतकर्ता का कहना है कि संबंधित लोग यह दावा कर रहे थे कि जमीन उन्हें बेच दी गई है, जबकि उनके अनुसार यह वक्फ संपत्ति है, जिसकी बिक्री कानून के अनुसार सामान्य रूप से संभव नहीं है।

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उन्होंने पूरे प्रकरण की डीएम से शिकायत की। डीएम के निर्देश पर एडीएम ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार संबंधित लेखपाल मौके का निरीक्षण करने के बाद राजस्व व वक्फ अभिलेखों का मिलान कर रिपोर्ट देगा।

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