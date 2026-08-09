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Bareily News: दातागंज चेयरमैन की जाति सत्यापन के लिए डीएम बदायूं ने मांगी रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: नवाबगंज की नगर पालिका परिषद की चेयरमैन नैना गुप्ता की जाति को लेकर विवाद शुरू हो गया है। डीएम बदायूं ने उनकी जाति का सत्यापन करने के लिए तहसील प्रशासन को रिपोर्ट मांगी है। बैठक 12 अगस्त को होगी, जिसमें विभिन्न सदस्यों को बुलाया गया है। उन पर सामान्य जाति का होने का आरोप लगाया गया है।

Bareily News: दातागंज चेयरमैन की जाति सत्यापन के लिए डीएम बदायूं ने मांगी रिपोर्ट

Bareily News: नवाबगंज। दातागंज नगर पालिका परिषद की चेयरमैन नैना गुप्ता की जाति को लेकर रार खड़ा हो गया है। इसके बाद डीएम बदायूं ने तहसील प्रशासन से उनकी जाति का सत्यापन कर रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद, तहसील प्रशासन ने 12 अगस्त को बैठक बुलाई है। इसमें उनकी जाति के सत्यापन के बाद डीएम बदायूं को रिपोर्ट भेजी जाएगी। बदायूं के दातागंज नगर पालिका परिषद की चेयरमैन नैना गुप्ता कस्बे के राइस मिल एसोशिएशन के पूर्व अध्यक्ष रमेशचंद्र गुप्ता उर्फ बंगाली की बेटी है। आरोप है कि उन्होंने पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र लगाकर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत गई। अब उनकी जाति को लेकर रार शुरू हो गया है।

उन पर सामान्य जाति का होने का आरोप लगाते हुए कई बार बदायूं जिला प्रशासन से शिकायत की गई थी।इसके बाद बदायूं जिला प्रशासन ने जाति सत्यापन समिति से रिपोर्ट तलब की है। इसके चलते, तहसील प्रशासन ने आगामी 12 अगस्त को नगरपालिका परिषद नवाबगंज में एक बैठक बुलाई है। इसमें नैना गुप्ता के पिता रमेशचंद्र गुप्ता उर्फ बंगाली के साथ ही कस्बे के जेपीएन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, नगर पालिका परिषद के ईओ, राकेश गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता उर्फ लल्लू, संजीव गुप्ता, सभासद राजीव कुमार, विनोद कुमार गुप्ता, नत्थूलाल महल वाले, आशीष गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, मुकेश चंद्र विवेक गुप्ता, शिव ओम को बैठक में बुलाया गया है। इस खुली बैठक में जाति सत्यापन के बाद रिपोर्ट बदायूं जिला प्रशासन को भेजी जाएगी। तहसीलदार अभिषेक तिवारी ने बताया कि जाति के मामले में नायब तहसीलदार जांच कर रहे हैं। 12 अगस्त को खुली बैठक बुलाई गई है। बैठक में जाति के सत्यापन के बाद बदायूं जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

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