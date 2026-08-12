Bareily News: अध्यक्ष बनने को लगी लाइन, सौ से ज्यादा आवेदन लिए

Bareily News: बरेली। कांग्रेस में जिला एवं महानगर अध्यक्ष बनने के लिए पदाधिकारियों की लाइन लगी हुई है। मंगलवार को बरेली पहुंचे पर्यवेक्षक जयेंद्र रमोला, हाजी इकराम कुरैशी, शिव आशीष तिवारी और कोऑर्डिनेटर अनूप वर्मा ने संबंध में कांग्रेसियों के साथ बैठक की। इस दौरान सौ से अधिक लोगों ने अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन फार्म लिया है। जगतपुर स्थित शादी हॉल में आयोजित बैठक में जयेंद्र रमोला ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप संगठन का गठन एवं विस्तार किया जा रहा है। पार्टी की ओर से एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर प्रतिदिन किए गए कार्य और समीक्षाओं की जानकारी दी जाएगी। इसी आधार पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। हाजी इकराम कुरैशी ने संगठन को पार्टी की रीढ़ बताते हुए इसकी मजबूती पर जोर दिया। कोऑर्डिनेटर अनूप वर्मा ने कहा कि संगठन सृजन अभियान पार्टी के लिए एक संजीवनी की तरह है। इसके माध्यम से पार्टी व संगठन के लिए कार्य कर रहे लोगों को आगे आने का मौका मिलता है। शिवाशीष तिवारी ने पूरे जोश के साथ काम करने पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने की और संचालन महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा ने किया।