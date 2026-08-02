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Bareily News: समाधान दिवस में आईं 32 शिकायतें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मीरगंज, शनिवार को तहसील में एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। समाधान दिवस में एडीएम, एसडीएम निधि शुक्ला, तहसील

Bareily News: समाधान दिवस में आईं 32 शिकायतें

Bareily News: मीरगंज। शनिवार को तहसील में एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें एडीएम, एसडीएम निधि शुक्ला, तहसीलदार आदि ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं। समाधान दिवस में राजस्व, पुलिस आपूर्ति एवं चकबंदी आदि से संबंधित 32 शिकायतें दर्ज हुईं। अधिकारियों ने पांच शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया। समाधान दिवस में सीओ अजय कुमार, चिकित्सा अधीक्षक डा. वैभव राठौर, बीडीओ आदि मौजूद रहे।

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