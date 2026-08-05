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Bareily News: नाला निर्माण में मिट्टी की जगह कचरा भरने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: ---एसडीएम से की शिकायत

Bareily News: नाला निर्माण में मिट्टी की जगह कचरा भरने का आरोप

Bareily News: एसडीएम से की शिकायत ​आंवला। नगर पालिका परिषद की ओर से अलीगंज रोड पर प्राथमिक विद्यालय के पास कराए जा रहे नाला निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए एसडीएम से शिकातय की गई है।नगर के मोहल्ला किला सराय के नासिर ने ​शिकायत में आरोप लगाया कि नगर पालिका के ठेकेदार ने नाले का निर्माण कराते समय नाले के किनारों के भराव में मिट्टी डालने के बजाय, कूड़ा कचरा भरवा दिया। कचरे की दुर्गंध के कारण सरकारी स्कूल के बच्चों, स्थानीय नागरिकों और राहगीरों का सांस लेना दूभर हो गया है। उन्होंने संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका जताई है। पीड़ित ने स्थलीय जांच कराकर कचरे की जगह मिट्टी डलवाने की मांग की है।

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एसडीएम ने इसमें कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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