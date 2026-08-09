Bareily News: आला हजरत उर्स मनाने में सिविल डिफेंस ने तीन दिन तक किया सहयोग
Bareily News: फोटो::004 सिविल डिफेंस के प्रतिनिधी आला हजरत उर्स मनाने में सिविल डिफेंस ने तीन दिन तक किया सहयोग
Bareily News: आला हजरत उर्स के दौरान सिविल डिफेंस के सदस्यों ने तीन दिनों तक पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्था संभालने में सहयोग किया। वार्डेंस ने इस्लामिया इंटर कॉलेज, आला हजरत दरगाह और मथुरापुर स्थित मदरसे में पुलिस-प्रशासन के साथ मिलकर भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया। उपनियंत्रक राकेश मिश्र के निर्देश और चीफ वार्डन रंजीत वशिष्ठ के नेतृत्व में सारी व्यवस्था की गई। सिविल लाइंस के प्रभागीय वार्डन दिनेश यादव, बारादरी के संजय पाठक, प्रभागीय वार्डन शिवलेश चंद्र पांडेय और अलखनाथ के उपप्रभागीय वार्डन हरिश भल्ला के संयोजन में डिप्टी डिविजनल वार्डेंस, स्टाफ ऑफिसर्स, आईसीओ और सेक्टर वार्डेंस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।