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Bareily News: आला हजरत उर्स मनाने में सिविल डिफेंस ने तीन दिन तक किया सहयोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फोटो::004 सिविल डिफेंस के प्रतिनिधी आला हजरत उर्स मनाने में सिविल डिफेंस ने तीन दिन तक किया सहयोग

Bareily News: आला हजरत उर्स मनाने में सिविल डिफेंस ने तीन दिन तक किया सहयोग

Bareily News: आला हजरत उर्स के दौरान सिविल डिफेंस के सदस्यों ने तीन दिनों तक पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्था संभालने में सहयोग किया। वार्डेंस ने इस्लामिया इंटर कॉलेज, आला हजरत दरगाह और मथुरापुर स्थित मदरसे में पुलिस-प्रशासन के साथ मिलकर भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया। उपनियंत्रक राकेश मिश्र के निर्देश और चीफ वार्डन रंजीत वशिष्ठ के नेतृत्व में सारी व्यवस्था की गई। सिविल लाइंस के प्रभागीय वार्डन दिनेश यादव, बारादरी के संजय पाठक, प्रभागीय वार्डन शिवलेश चंद्र पांडेय और अलखनाथ के उपप्रभागीय वार्डन हरिश भल्ला के संयोजन में डिप्टी डिविजनल वार्डेंस, स्टाफ ऑफिसर्स, आईसीओ और सेक्टर वार्डेंस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई।

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