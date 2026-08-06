Bareily News: बरेली में हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरनों का रिहर्सल, 11 बजे गूंजी आवाज

Bareily News: शहर में हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में लोगों को सतर्क करने के लिए लगाए गए इलेक्ट्रिक सायरनों का बुधवार को परीक्षण किया गया। नागरिक सुरक्षा विभाग ने 5 अगस्त को सुबह 11 बजे शहर के अलग-अलग स्थानों पर लगे सायरन बजाकर रिहर्सल किया। इसका उद्देश्य सायरनों की व्यवस्था को परखने के साथ आम लोगों को इनके बारे में जागरूक करना था। नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से शहर के कई प्रमुख स्थानों पर हवाई हमले की चेतावनी देने वाले इलेक्ट्रिक सायरन लगाए गए हैं। इनमें गढ़ी चौकी, थाना किला, सिटी पोस्ट ऑफिस, कोहाड़ापीर चौकी, थाना कोतवाली, महिला थाना, थाना बारादरी, थाना प्रेमनगर, केंद्रीय कारागार, आईवीआरआई, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज और कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नागरिक सुरक्षा कार्यालय शामिल हैं।