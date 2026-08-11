Bareily News: हर घर तिरंगा अभियान में स्कूली बच्चों ने दिया राष्ट्रप्रेम का संदेश
Bareily News: फोटो 03- रोज रो स्कूल में रंगोली बनाते बच्चे बहेड़ी। हर घर तिरंगा अभियान ने नगर पालिका ने स्कूलों में विभिन्न गतिविधियां कराईं। जिसमें स्कूली बच्चों ने राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। नगर पालिका ईओ...
Bareily News: फोटो 03- रोज रो स्कूल में रंगोली बनाते बच्चे बहेड़ी। हर घर तिरंगा अभियान ने नगर पालिका ने स्कूलों में विभिन्न गतिविधियां कराईं। जिसमें स्कूली बच्चों ने राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया।नगर पालिका ईओ शशि प्रभा और सेनेट्री इंस्पेक्टर अहमद हसन के निर्देशन में गुरु नानक इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। प्रिंसिपल दिवाकर सांख्यधर ने पर्यावरण के महत्व को बताया। इस मौके पर वार्ड के सभासद तरुण कालरा आईसी एक्सपर्ट रवि रंजन,होली चाइल्ड स्कूल के डायरेक्टर राज कमल मौजूद रहे। इसके अलावा आईईसी की टीम ने रोज रो स्कूल में खेलकूद,तिरंगा चित्रकला प्रतियोगिता हुई इस मौके पर बच्चों ने शानदार रंगोली बनाई।
इस मौके पर प्रबंधक मोईन आरिफ, प्रिंसिपल अखिल प्रताप सिंह,सभासद पति नसीम अहमद, आईसी एक्सपर्ट रवि रंजन ने बच्चों का उत्साहवर्धन कर राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया।
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