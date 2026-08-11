Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: हर घर तिरंगा अभियान में स्कूली बच्चों ने दिया राष्ट्रप्रेम का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: फोटो 03- रोज रो स्कूल में रंगोली बनाते बच्चे बहेड़ी। हर घर तिरंगा अभियान ने नगर पालिका ने स्कूलों में विभिन्न गतिविधियां कराईं। जिसमें स्कूली बच्चों ने राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। नगर पालिका ईओ...

Bareily News: हर घर तिरंगा अभियान में स्कूली बच्चों ने दिया राष्ट्रप्रेम का संदेश

Bareily News: फोटो 03- रोज रो स्कूल में रंगोली बनाते बच्चे बहेड़ी। हर घर तिरंगा अभियान ने नगर पालिका ने स्कूलों में विभिन्न गतिविधियां कराईं। जिसमें स्कूली बच्चों ने राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया।नगर पालिका ईओ शशि प्रभा और सेनेट्री इंस्पेक्टर अहमद हसन के निर्देशन में गुरु नानक इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। प्रिंसिपल दिवाकर सांख्यधर ने पर्यावरण के महत्व को बताया। इस मौके पर वार्ड के सभासद तरुण कालरा आईसी एक्सपर्ट रवि रंजन,होली चाइल्ड स्कूल के डायरेक्टर राज कमल मौजूद रहे। इसके अलावा आईईसी की टीम ने रोज रो स्कूल में खेलकूद,तिरंगा चित्रकला प्रतियोगिता हुई इस मौके पर बच्चों ने शानदार रंगोली बनाई।

ये भी पढ़ें:Hajipur News: ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत विद्यालयों में हुए विविध कार्यक्रम

इस मौके पर प्रबंधक मोईन आरिफ, प्रिंसिपल अखिल प्रताप सिंह,सभासद पति नसीम अहमद, आईसी एक्सपर्ट रवि रंजन ने बच्चों का उत्साहवर्धन कर राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया।

ये भी पढ़ें:जिले में हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह के साथ आयोजित
ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा अभियान प्राथमिक विद्यालय नत्थापुरवा में गूंजे देशभक्ति के नारे, बच्चों ने बनाई तिरंगे की रंगोली
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।