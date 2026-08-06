Bareily News: खेलते समय बालक के नाक में फंसा मोती
Bareily News: फरीदपुर में खेलते समय एक बच्चे की नाक में मोती फंस गया, जिससे उसे सांस लेने में परेशानी हुई। परिजन उसे सीएचसी फरीदपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक मोती निकाल लिया। एमओआईसी डॉ. अनुराग गौतम के मार्गदर्शन में बच्चे का उपचार किया गया और वह सामान्य होकर घर लौट गया।
Bareily News: फरीदपुर में खेलते समय बालक की नाक में मोती फंस गया। उससे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। परिजन बच्चे को लेकर सीएचसी फरीदपुर पहुंचे। वहां डॉक्टर और स्टाफ ने बच्चे की नाक से मोती निकाला। तब जाकर परिजनों ने राहत की सांस ली। सीएचसी फरीदपुर में बुधवार को अभिराज नामक बच्चे को लेकर घरवाले पहुंचे। परिजनों ने बताया कि खेलते-खेलते उसने नाक में मोती डाल लिया था जो अब फंस गया है। एमओआईसी डॉ. अनुराग गौतम के निर्देशन में उसका उपचार शुरू हुआ। सीएचसी पर डॉ. धर्मेंद्र, डॉ. अतुल और एमबीबीएस प्रशिक्षु डॉ. आदित्य ने बच्चे की नाक से मोती निकाला।
बच्चे को इस दौरान सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। मोती निकलने के बाद वह सामान्य हो गया और परिजन घर ले गए।
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