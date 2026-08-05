Bareily News: अकीदत के साथ मना शहीदाने कर्बला का चेहल्लुम

Bareily News: सेंथल। शहीदाने कर्बला का चेहल्लुम कस्बा व आसपास के क्षेत्र में पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। इमामबाड़ों में मजालिसे-अजा हुई। अलम व ताजियों के जूलुस निकाले गए और अकीदतमंदों ने जंजीर का मातम कर खुद को लहूलुहान कर लिया। शहीदाने कर्बला के चेहल्लुम पर मंगलवार को सुबह से ही मजलिसों का सिलसिला शुरू हो गया। इमामबाड़ा कलां में हुई मजलिस को मौलाना आजिम हुसैन ने खिताब फरमाया। इसके बाद ताजिये का जुलूस निकला। मोहल्ला तारवालान में इस जुलूस का स्वागत कर लोगों को चाय वितरित की गई। मुख्य बाजार में पहुंचने पर ग्राम लाड़पुर, रसूला तालिब हुसैन, पनुआ आदि गांवों के ताजिये भी इसमें शामिल हो गये और फिर छोटे बच्चों सहित भारी तादाद में लोगों ने जंजीर का मातम कर स्वंय को लहूलुहान कर लिया।कर्बला