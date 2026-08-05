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Bareily News: अकीदत के साथ मना शहीदाने कर्बला का चेहल्लुम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: अकीदत के साथ मना शहीदाने कर्बला का चेहल्लुम अकीदत के साथ मना शहीदाने कर्बला का चेहल्लुम अकीदत के साथ मना शहीदाने कर्बला का चेहल्लुम

Bareily News: अकीदत के साथ मना शहीदाने कर्बला का चेहल्लुम

Bareily News: सेंथल। शहीदाने कर्बला का चेहल्लुम कस्बा व आसपास के क्षेत्र में पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। इमामबाड़ों में मजालिसे-अजा हुई। अलम व ताजियों के जूलुस निकाले गए और अकीदतमंदों ने जंजीर का मातम कर खुद को लहूलुहान कर लिया। शहीदाने कर्बला के चेहल्लुम पर मंगलवार को सुबह से ही मजलिसों का सिलसिला शुरू हो गया। इमामबाड़ा कलां में हुई मजलिस को मौलाना आजिम हुसैन ने खिताब फरमाया। इसके बाद ताजिये का जुलूस निकला। मोहल्ला तारवालान में इस जुलूस का स्वागत कर लोगों को चाय वितरित की गई। मुख्य बाजार में पहुंचने पर ग्राम लाड़पुर, रसूला तालिब हुसैन, पनुआ आदि गांवों के ताजिये भी इसमें शामिल हो गये और फिर छोटे बच्चों सहित भारी तादाद में लोगों ने जंजीर का मातम कर स्वंय को लहूलुहान कर लिया।कर्बला

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पहुंचने पर सभी ताजियों को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। देर शाम इमामबाड़ा कलां में मुजय्यन अली जैदी की ओर से हुई मजलिस को मौलाना आजिम हुसैन जैदी ने खिताब करते हुए हजरत इमाम हुसैन के जीवन पर प्रकाश डाला। जुलूस का नेतृत्व मुतावल्ली अशरफ अली ने किया। इसमें रियाज हैदर बाबू, सरफराज हैदर, डॉ. रजा हैदर, हसन जहीर, हसीन हैदर आदि मौजूद रहे।

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