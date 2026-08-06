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Bareily News: शांति से निकले ताजियों के जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, फतेहगंज पश्चिमी में चेहल्लुम का त्योहार बुधवार को पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया। ठिरिया, कुरतरा के ताजियों के जुलूस निकाले । जगह-

Bareily News: शांति से निकले ताजियों के जुलूस

Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी। फतेहगंज पश्चिमी में चेहल्लुम बुधवार अकीदत और एहतराम से मनाया गया। ठिरिया, कुरतरा के ताजियों के जुलूस निकाले गए। जगह-जगह लंगर और शरबत की सबीलें लगाई गईं। सुबह से ही हुसैनिया और इमामबाड़ों में मजलिसों का आयोजन हुआ। मौलानाओं ने कर्बला के शहीदों की कुर्बानी को यादकर अमन-चैन की दुआ मांगी। दोपहर बाद जुलूस में शामिल लोग या हुसैन के नारे लगाते हुए चल रहे थे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की। थाना प्रभारी प्रवीन कुमार और चौकी प्रभारी आदेश कुमार जुलूस में मौजूद रहे।

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