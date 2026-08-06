Bareily News: बिशारतगंज में निकाला गया ताज़िए का जुलूस
Bareily News: बिशारतगंज। बुधवार को नगर में चेल्लम के अवसर पर ताज़िए का जुलूस निकाला गया, जिसका जगह जगह किया गया। चेहल्लुम पर सुबह से ही मस्जिदों और इमामबाड़ों में मज
Bareily News: बिशारतगंज। बुधवार को नगर में चेल्लम पर ताज़िया निकाला गया, जिसका जगह जगह किया गया। सुबह से ही मस्जिदों और इमामबाड़ों में मजलिसों और नोहा खानी का आयोजन किया गया। अकीदतमंदों ने ताजिया के साथ जुलूस निकाला और या हुसैन के नारे लगाए। इस दौरान सबील लगाकर शरबत-पानी पिलाया गया। ग्राम भिड़ौरा व शिवनगर से भारी संख्या में ताजियादार नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कर्बला तक पहुंचे। चेयरमैन मोहम्मद ताज उर्फ लाल मियां कुरैशी, कमालुद्दीन, सभासद दानिश मजहर, मुसर्रत, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार चतुर्वेदी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
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