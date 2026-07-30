Bareily News: डॉ. सुशीला गिरीश इंटर कॉलेज का धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस
Bareily News: वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार के माता-पिता डॉ. सुशीला गिरीश का माल्यार्पण करते हुए सुशीला गिरीश इंटर कॉलेज का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। हवन पूजन और शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. कीर्ति सक्सेना ने 40 सालों में स्कूल के विकास को वट वृक्ष की उपमा दी।
Bareily News: वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार के माता-पिता डॉ. सुशीला गिरीश के माल्यार्पण के साथ सुशीला गिरीश इंटर कॉलेज का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान हवन पूजन भी किया गया। इसके बाद शिक्षक सम्मान कार्यक्रम अनिल कुमार की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में मानव सेवा क्लब की ओर से स्कूल की प्रधानाचार्य डॉ. कीर्ति सक्सेना को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य कीर्ति सक्सेना ने बताया स्कूल रूपी पौधा जो 40 साल पहले लगाया गया था अब एक वट वृक्ष के रूप में अपनी पहचान पूरे जनपद में बन चुका है। स्थापना दिवस के अवसर पर सहजन, इमली, आम आदि के दर्जनों पौधरोपित किए गए।
पौधरोपण कार्यक्रम में वन विभाग की भूमिका प्रमुख रही।
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