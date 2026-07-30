Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: डॉ. सुशीला गिरीश इंटर कॉलेज का धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार के माता-पिता डॉ. सुशीला गिरीश का माल्यार्पण करते हुए सुशीला गिरीश इंटर कॉलेज का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। हवन पूजन और शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. कीर्ति सक्सेना ने 40 सालों में स्कूल के विकास को वट वृक्ष की उपमा दी।

Bareily News: डॉ. सुशीला गिरीश इंटर कॉलेज का धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस

Bareily News: वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार के माता-पिता डॉ. सुशीला गिरीश के माल्यार्पण के साथ सुशीला गिरीश इंटर कॉलेज का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान हवन पूजन भी किया गया। इसके बाद शिक्षक सम्मान कार्यक्रम अनिल कुमार की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में मानव सेवा क्लब की ओर से स्कूल की प्रधानाचार्य डॉ. कीर्ति सक्सेना को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य कीर्ति सक्सेना ने बताया स्कूल रूपी पौधा जो 40 साल पहले लगाया गया था अब एक वट वृक्ष के रूप में अपनी पहचान पूरे जनपद में बन चुका है। स्थापना दिवस के अवसर पर सहजन, इमली, आम आदि के दर्जनों पौधरोपित किए गए।

ये भी पढ़ें:Bagaha News: पेड़ लगाकर छात्र छात्राओ ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

पौधरोपण कार्यक्रम में वन विभाग की भूमिका प्रमुख रही।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।